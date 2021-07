Napoli, Petagna non è in discussione: l'ex SPAL sarà ceduto solo dinanzi a offerte allettanti

La posizione di Andrea Petagna al Napoli non è in discussione. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui il club azzurro sarebbe disposto a cederlo soltanto se dovessero arrivare offerte allettanti che per il momento non ci sono. Considerando lo stop di Dries Mertens e l'assenza di Victor Osimhen nel mese di gennaio causa Coppa d'Africa, a Luciano Spalletti servirà eccome uno terzo centravanti. Per questo le possibilità di permanenza dell'ex SPAL sono in aumento.