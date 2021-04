'Non mollate'. Tifosi dello Spezia con la squadra dopo il ko. Ma ora la classifica preoccupa

Tifosi al fianco della squadra in questa rush finale. Dopo la sconfitta contro il Genoa, e soprattutto dopo la vittoria del Cagliari, lo Spezia si ritrova di nuovo in piena bagarre salvezza.

La squadra di Vincenzo Italiano ha 33 punti in classifica, solo 2 in più rispetto alla terzultima e nel prossimo turno avrà di fronte un impegno tutt'altro che semplice, al Bentegodi contro l'Hellas Verona. I tifosi però sono al fianco della squadra e fuori il centro sportivo Fedeghini hanno affisso uno striscione con su scritto: 'Non mollate'. Un gesto simbolico - scrive 'Cittadellaspezia' - di chiaro sostegno alla squadra in questo momento delicato.

Questa la classifica

Genoa 36 punti (33 gare)

Fiorentina 34 punti (33 gare)

Spezia 33 punti (33 gare)

Torino 31 punti (31 gare)

Benevento 31 punti (33 gare)

Cagliari 31 punti (33 gare)

Parma 20 punti (33 gare)

Crotone 18 punti (33 gare)