Non solo la promozione in Serie A. Con Volpi lo Spezia ha fatto anche Triplete. In Serie C

Nel corso dei 13 anni di presidenza Volpo lo Spezia ha arricchito anche la propria bacheca dei trofei che fino ad allora contava uno “Scudetto di Guerra” come quello conquistato nel 1943-44 dai Vigili del Fuoco, uno scudetto dilettanti risalente a fine anni ‘50, e poi la Coppa Italia di Serie C conquistata nel 2004-05 e la Supercoppa dell’anno successivo. A cui si aggiungevano le vittorie in Serie C (1935-36 e 2005-06). La stagione che ha regalato ben tre trofei allo Spezia e a Volpi è stata il 2011-12 quando la squadra guidata da Michele Serena conquisto un Triplete di Serie C che ancora emoziona i tifosi dello Spezia.

In campionato fu primo posto con due punti di vantaggio sul Trapani (allora c’erano solo due Gironi con le squadre del nord e del sud che si sfidavano fra loro), mentre in Coppa Italia la vittoria arrivò in rimonta contro gli acerrimi rivali del Pisa che vinsero in casa dello Spezia, ma poi furono ribaltato all’Arena Garibaldi dai liguri. La Supercoppa invece fu festeggiata in casa con la vittoria sulla Ternana (vincitrice del Girone A di Prima Divisione) con un 2-1 in rimonta. Un tris che reterà negli annali non solo dello Spezia e che fino alla scorsa estate era stato il punto più alto della storia calcistica del club.