Parma, classifica nera. D'Aversa in conferenza: "Ma ci sono ancora possibilità"

Anche lei pensa non ci siano più speranze? Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha risposto anche a questa domanda nella conferenza stampa di vigilia della gara contro la Juventus: "Sei andato oltre, non puoi parlare per me. Prima di Cagliari ho detto che era importantissima e fondamentale per affrontare le ultime sette in una maniera diversa. Allo stesso tempo ho detto che in caso di sconfitta, se avessimo vinto tre partite di fila avremmo messo di nuovo tutto in gioco. Ci sono ancora possibilità, sono d'accordo. Perdere al novantacinquesimo a livello mentale ti può portare a qualcosa di più difficile. La Juve ha perso anche con il Benevento, che con tutto il rispetto per loro, io non cambierei nessun giocatore mio con uno loro. Io ragiono su come migliorare la squadra, ma ognuno di noi deve ragionare sul migliorare. Se tutti pensiamo che le responsabilità sono degli altri da qui alla fine ne vinciamo poche. Sotto l'aspetto del lavoro e della ricerca dell'impossibile una dimostrazione c'è stata in questi anni, da quel punto di vista ti ringrazio per avermi fatto chiarire questo aspetto. Non è il messaggio che mando alla mia squadra il fatto di non crederci, le possibilità sono molto molto minori rispetto al novantesimo della partita di Cagliari, o dico male?"

