Parma, i pensieri di D'Aversa: "Più che la classifica, sono i numeri che mi preoccupano"

In conferenza stampa dopo il ko del suo Parma contro il Verona, Roberto D’Aversa ha così commentato il problema del gol che affligge la sua squadra e la classifica che si fa sempre più complicata: “Più che la classifica, sono i numeri che preoccupano. Facciamo fatica a fare gol e concediamo troppo. C’è un problema in attacco? Sì, senza andare sui singoli. Cornelius non avrebbe dovuto giocare, aveva un minutaggio limitato. Zirkzee viene da un campionato completamente diverso. Ma le difficoltà non dipendono dal singolo, dipendono dalla mentalità di squadra”.

