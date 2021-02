Pioli su Bennacer: "Non ha avuto una ricaduta ma questa settimana non sarà a disposizione"

"Quando la prestazione collettiva della squadra non è all'altezza tutti i collettivi ne possono risentire, ma credo che Sandro stia crescendo bene". Parole e pensieri di Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia s'è soffermato anche sui singoli centrocampisti. "Bennacer - prosegue - non ha avuto una ricaduta, non s'è rifatto male, ma non ha la stessa forza nel muscolo dove ha avuto l'infortunio. Per questo motivo deve fare un lavoro individuale supplementare e per questa settimana non sarà a disposizione. Kessiè sta bene ed è disponibile, poi vedremo che scelte fare per domani".

