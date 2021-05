Pirlo: "A gennaio volevamo un attaccante ma non s'è mai verificata l'occasione giusta"

C'è sempre stata sintonia con la società sul mercato? Avrebbe voluto qualcosa in più a gennaio? Sono due delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, gara valida per la 36esima giornata di Serie A, ha risposto così: "Sì, sì, c'è sempre stata sintonia. Sia in estate che a gennaio. Volevamo mettere in attaccante in più a causa dell'infortunio di Paulo ma non s'è verificata l'occasione giusta e quindi siamo rimasti così, ma c'è sempre stata sintonia"

