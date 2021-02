Porto-Juve, Cuccureddu: "Da evitare assolutamente di ripetere la partita di Lione"

Antonello Cuccureddu, ex della Juventus, analizza, intervistato da "Il Sussidiario.net", Porto-Juventus, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League, che si giocherà stasera: "Una partita da vincere, come dovrà fare la Juventus in questo match. Bisognerà scendere in campo con l’atteggiamento e la concentrazione giusta. Il Porto? Devo dire che queste squadre di qualità tecnica inferiore alla Juventus danno tutto quando incontrano una big del calcio europeo. Bisognerà quindi stare attenti perché il Porto potrebbe creare problemi alla Juventus. Rischio di ripetere la gara dell'anno scorso contro il Lione? L’atteggiamento è fondamentale in ogni partita, una grande squadra come la Juventus deve averlo sempre giusto evitando così di ripetere incontri come quelli col Lione".