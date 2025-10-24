Prandelli consiglia Tudor: "Se non hai il campionissimo, devi far crescere la squadra"

"Se non hai il campionissimo, devi far crescere la squadra". Un concetto semplice ma allo stesso tempo molto chiaro. E' quello che Cesare Prandelli accosta alla Juventus nel corso della sua intervista per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La squadra di Igor Tudor non sta attraversando un momento facile con le due sconfitte consecutive contro Como e Real Madrid che hanno minato le certezze di inizio stagione. Adesso i bianconeri dovranno rialzarsi a partire dalla prossima, insidiosa, trasferta in quel di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Ma come riuscirci? L'ex tecnico della Fiorentina, fra le altre, ha provato a dare la sua ricetta: "Responsabilizzando maggiormente i giocatori e trasmettendo ancora più fiducia a ognuno di loro. La mentalità della Juventus deve essere quella di fare sempre la partita. Yildiz capitano al Bernabeu contro il Real è un segnale positivo e va in questa direzione. Il turco è giovane, però è il potenziale campione più puro della Juventus: Tudor fa bene a farlo sentire ancora più importante e trascinatore".

E analizzando il mercato potrebbe arrivare da lì un elemento di maggiore esperienza, alla Modric per esempio: "Il mercato può dare una mano, ma solo se prendi dei giocatori che ti alzano il livello".