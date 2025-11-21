Prandelli: "Gasperini alla Roma ha già lasciato il segno, Conte è uno stratega"

Nel corso di una lunga intervista concessa a Il Messaggero, l'ex CT azzurro Cesare Prandelli si è soffermato anche sulla Serie A che sta per ripartire dopo la sosta: "Spalletti si è presentato nel modo giusto, alla Juventus si lavora per vincere. Ha fatto tornare l’entusiasmo e ha fatto capire che la Juve deve giocare da Juve e che, con il lavoro, riuscirà a migliorare".

Nella Roma si vede la mano di Gasperini?

"Ha dato il marchio con idee chiare e precise. Per vincere, però, mancano due calciatori di qualità".

Conte si è preso una pausa, che succede?

"Probabilmente ha avuto bisogno di due o tre giorni di riflessione, concordati con la società. Ha fatto capire a tutti che bisogna lavorare come nell’anno dello scudetto. È stato bravo e strategico»"

Domenica c’è il derby di Milano, chi arriva meglio?

"L’Inter ne ha vinte 10 su 11, il Milan si è ritrovato. Chivu sta dimostrando di avere capacità tecnica e comunicativa, e l’Inter si sta ritrovando facendo qualcosa di nuovo rispetto al passato. Allegri è sempre stato un vincente. Sarà una partita spettacolare, mi aspetto 4-5 gol".