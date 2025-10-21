Recuperato al fotofinish, McTominay ritrova il gol: il Napoli passa avanti in casa del PSV
TUTTO mercato WEB
Alla mezzora di gioco il Napoli trova il gol del vantaggio al Philips Stadion di Eindhoven e mette la freccia su PSV. A segno Scott McTominay, in dubbio fino al pomeriggio, prima di stringere i denti e giocare comunque la partita. E meno male, per Antonio Conte. Spinazzola va via a sinistra, va al cross e in area lo scozzese trova l'incornata vincente sul primo palo per l'1-0 per gli azzurri.
Clicca QUI per seguire il LIVE di PSV-Napoli a cura della redazione di TMW!
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile