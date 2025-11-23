Costacurta celebra il Milan: "Massima espressione di corto muso. Rabiot acquisto pazzesco"

Il derby di Milano va al Milan di Allegri. L'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha parlato dagli studi di Sky Sport al termine della Stracittadina decisa dal gol di Pulisic.

Queste le sue parole: "Massima espressione di corto muso? Assolutamente sì, molto allegriana. C'è da sottolineare l'attenzione: hanno concesso la palla, ma hanno concesso poco. C'è quel rigore... Se è giusto darlo, ma che non c'entra niente con il calcio? Sì, è così. I rossoneri hanno la percezione del pericolo. Allegri lo aveva detto: sotto questo aspetto è il miglioramento maggiore del Milan".

Poi fa notare: "Credo ci sia anche una capacità nei giocatori che sono dalla parte destra di intercettare e mettersi nelle condizioni migliori. I palloni di là non arrivavano, Rabiot è un acquisto pazzesco fatto del Milan quest'anno. Può essere che Rabiot abbia anche la capacità di guidare anche il ragazzino, Bartesaghi".