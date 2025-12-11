Juve, basta Koopmeiners in difesa? Costacurta: "Tre pericoli su quattro da suoi errori"
TUTTO mercato WEB
Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky, ha detto la sua su cosa manchi alla Juventus: “Io credo soprattutto dal basso, penso che [Spalletti] abbia fatto una bella scelta nel secondo tempo. Koopmeiners dietro lasciava troppo spazio: nel primo tempo tre azioni pericolose su quattro del Pafos nascondo da un’uscita sbagliata sua.
Spostato un po’ più avanti, la squadra era più pronta ad aggredire. È stata una scelta che ha portato positività, e poi comunque quando cambi Zhegrova con Conceicao io credo ci sia troppa differenza. Però questa è una squadra dove non so quanti giocatori che stanno performando sufficientemente.
Io non so dove sia la colpa, però nel primo tempo male tutti, a parte un paio”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Le più lette
2 Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile