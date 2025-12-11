Juve, basta Koopmeiners in difesa? Costacurta: "Tre pericoli su quattro da suoi errori"

Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky, ha detto la sua su cosa manchi alla Juventus: “Io credo soprattutto dal basso, penso che [Spalletti] abbia fatto una bella scelta nel secondo tempo. Koopmeiners dietro lasciava troppo spazio: nel primo tempo tre azioni pericolose su quattro del Pafos nascondo da un’uscita sbagliata sua.

Spostato un po’ più avanti, la squadra era più pronta ad aggredire. È stata una scelta che ha portato positività, e poi comunque quando cambi Zhegrova con Conceicao io credo ci sia troppa differenza. Però questa è una squadra dove non so quanti giocatori che stanno performando sufficientemente.

Io non so dove sia la colpa, però nel primo tempo male tutti, a parte un paio”.