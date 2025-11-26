Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Martina Colombari e l'aiuto di Costacurta: "Mio marito mi ha costretto a farmi curare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Ivan Cardia
Oggi alle 21:52Altre Notizie
Ivan Cardia

Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Martina Colombari ha raccontato di come suo marito Alessandro Costacurta sia stato fondamentale per superare un momento molto difficile nella sua vita: "Non sarei stata un gigante senza di lui - ha detto la moglie dell’ex difensore del Milan, oggi commentatore Sky -. Un anno fa è stato lui a costringermi a farmi curare, ero arrivata a un livello in cui non stavo bene. Lui mi ha salvata. Ero piena, non ce la facevo più”.

Nel corso dell’intervista, in cui Colombari non è andata oltre sulle proprie difficoltà personali, la Miss Italia 1991 ha parlato anche della diagnosi di ADHD nei confronti di Achille, figlio della coppia: "Dai primi anni di Achille capii che qualcosa non andava, non stava alle regole. Il suo essere ‘diverso' l'ho capito. Non poteva solo essere il ragazzino birichino. Sono successi eventi prima che si desse un nome a quella cosa, la ADHD. Due anni fa gli è stata diagnosticata, ma non produce abbastanza dopamina, rimane un argomento tabù. Non è un disturbo che guarisci con una medicina”.  

La conduttrice ha parlato anche della separazione vissuta da Costacurta prima del matrimonio: "Ho fatto soffrire poco in amore. Ho sofferto perché nella relazione con mio marito, prima che ci sposassimo, ci separammo. In quell'annetto abbiamo vissuto due storie diverse, ero con un imprenditore romano, e quando ho avuto un grosso problema mi ha aiutato Alessandro a risolverlo. E lì ci rimettemmo insieme. Ho sofferto perché mi sentivo in colpa”.

Editoriale di Fabrizio Biasin
