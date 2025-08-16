Ufficiale
Giana Erminio, è addio con Muzio: risoluzione consensuale del contratto
Si chiude l'avventura in Lombardia di Carmelo Muzio, che oggi ha concluso il legame con la Giana Erminio: "A.S. Giana Erminio comunica di aver rescisso in maniera consensuale il contratto con il calciatore Carmelo Muzio, arrivato all’inizio della stagione 2024/25 e in scadenza il 30 giugno 2026", si legge sul sito ufficiale del club.
