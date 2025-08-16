Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Giana Erminio, è addio con Muzio: risoluzione consensuale del contratto

Giana Erminio, è addio con Muzio: risoluzione consensuale del contrattoTUTTO mercato WEB
© foto di Michele Maraviglia
Oggi alle 10:49Serie C
di Simone Lorini

Si chiude l'avventura in Lombardia di Carmelo Muzio, che oggi ha concluso il legame con la Giana Erminio: "A.S. Giana Erminio comunica di aver rescisso in maniera consensuale il contratto con il calciatore Carmelo Muzio, arrivato all’inizio della stagione 2024/25 e in scadenza il 30 giugno 2026", si legge sul sito ufficiale del club.

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Giana Erminio, Muzio in prestito in D: giocherà con il Fossano il resto della stagione... Giana Erminio, Muzio in prestito in D: giocherà con il Fossano il resto della stagione
AlbinoLeffe, Muzio passa alla Giana Erminio. E firma un contratto biennale AlbinoLeffe, Muzio passa alla Giana Erminio. E firma un contratto biennale
UFFICIALE: Albinoleffe, primo contratto da Pro per Muzio: ha firmato un annuale UFFICIALE: Albinoleffe, primo contratto da Pro per Muzio: ha firmato un annuale
Altre notizie Serie C
Pineto, il ds Di Giuseppe: "Girone B è il raggruppamento di ferro. L'Arezzo si è... TMW RadioPineto, il ds Di Giuseppe: "Girone B è il raggruppamento di ferro. L'Arezzo si è mosso meglio"
Giana Erminio, è addio con Muzio: risoluzione consensuale del contratto UfficialeGiana Erminio, è addio con Muzio: risoluzione consensuale del contratto
Morrone sulle seconde squadre: "Giocano stranieri ed esperti, così si snatura il... TMW RadioMorrone sulle seconde squadre: "Giocano stranieri ed esperti, così si snatura il progetto"
Al via la Coppa Italia Serie C: si gioca oggi e domani. Il programma completo Al via la Coppa Italia Serie C: si gioca oggi e domani. Il programma completo
Pianese, innesto di prospettiva fra i pali: arriva il classe 2007 Porciatti UfficialePianese, innesto di prospettiva fra i pali: arriva il classe 2007 Porciatti
Venezia, Okoro in prestito alla Juventus: giocherà con la formazione Next Gen in... UfficialeVenezia, Okoro in prestito alla Juventus: giocherà con la formazione Next Gen in C
Pro Vercelli, innesto olandese per il centrocampo: ha firmato Dean Huiberts UfficialePro Vercelli, innesto olandese per il centrocampo: ha firmato Dean Huiberts
Triestina, ecco il nuovo direttore sportivo: ha firmato l'ex Monza Michele Franco... UfficialeTriestina, ecco il nuovo direttore sportivo: ha firmato l'ex Monza Michele Franco
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Gattuso dovrà prendere residenza in Inghilterra! Ora basta con la mentalità provinciale: Leoni l'ultimo azzurro in Premier, aspettando il colpo da 90. Il problema? La filosofia dei club italiani
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Gattuso dovrà prendere residenza in Inghilterra! Ora basta con la mentalità provinciale: Leoni l'ultimo azzurro in Premier, aspettando il colpo da 90. Il problema? La filosofia dei club italiani
5 Il trasferimento trasparente di Lookman è pagarlo 50 milioni, bonus inclusi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, il presidente Giuseppe Marotta diventa azionista del club: svelata la quota
Immagine top news n.1 Inter, altro buco nell'acqua: la Roma ha deciso di trattenere Koné in giallorosso
Immagine top news n.2 Giovanni Leoni è un nuovo giocatore del Liverpool: cessione record per il Parma
Immagine top news n.3 CAF e Drogba in campo per facilitare Lookman-Inter: chiesto all'Atalanta un 'trasferimento trasparente"
Immagine top news n.4 Roma, El Shaarawy: "Champions priorità. La fascia è motivo d'orgoglio. Napoli e Inter favorite"
Immagine top news n.5 Atalanta, Juric: "Lookman con me è stato corretto. Gasp qui come Ferguson allo United"
Immagine top news n.6 Juventus, per il Kolo-bis ci siamo: operazione da 60 milioni. Può esserci già con il Parma
Immagine top news n.7 Manu Koné non esclude necessariamente Lookman: l'Inter sogna il doppio colpo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Udinese ha preso uno dei giovani talenti più ambiti in mezza Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione del Liverpool passa anche da un colpo in Serie A
Immagine news podcast n.2 Il Newcastle ha la difesa (e non solo) dei sogni di... Paolo Maldini al Milan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso caso Donnarumma. Addio PSG: tutto sul futuro del portiere
Immagine news podcast n.4 Cosa manca adesso per completare il mercato del Milan?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pineto, il ds Di Giuseppe: "Girone B è il raggruppamento di ferro. L'Arezzo si è mosso meglio"
Immagine news Serie C n.2 Morrone sulle seconde squadre: "Giocano stranieri ed esperti, così si snatura il progetto"
Immagine news Serie C n.3 Trento, Barlocco: "Vogliamo essere protagonisti. Padova? Ho rinnovato perché qui sto bene"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 I dribbling che mancavano. Chi è Luis Henrique, esterno mandato all'Inter da De Zerbi
Immagine news Serie A n.2 Genoa, Ottolini: "Dobbiamo trovare nuove dinamiche di squadra. Marcandalli? Grande estate"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, tra poco la conferenza di Runjaic pre Carrarese
Immagine news Serie A n.4 Un marcatore dalla Svizzera. Chi è Denoon, il colpo per la difesa del Pisa
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, rifiutata offerta da 12 milioni dell'Atalanta per Gosens: gli scenari
Immagine news Serie A n.6 Roma, quasi tutto fatto per Bailey: il giocatore attende il via libera dell'Aston Villa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Hainaut: "Entusiasta del progetto, spero di vedere lo stadio pieno sabato"
Immagine news Serie B n.2 Serie B 2025/2026, il calendario completo della nuova stagione del torneo cadetto
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Dionigi deluso dopo l'Empoli: "Peccato aver preso un gol favorito dal vento"
Immagine news Serie B n.4 Bari, Caserta: "Ce la giochiamo dappertutto. Ogni giorno mi sveglio desiderando la A"
Immagine news Serie B n.5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
Immagine news Serie B n.6 Mantova, Possanzini: "Nessuna rivoluzione della rosa, la definirei un'evoluzione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, il ds Di Giuseppe: "Girone B è il raggruppamento di ferro. L'Arezzo si è mosso meglio"
Immagine news Serie C n.2 Giana Erminio, è addio con Muzio: risoluzione consensuale del contratto
Immagine news Serie C n.3 Morrone sulle seconde squadre: "Giocano stranieri ed esperti, così si snatura il progetto"
Immagine news Serie C n.4 Al via la Coppa Italia Serie C: si gioca oggi e domani. Il programma completo
Immagine news Serie C n.5 Pianese, innesto di prospettiva fra i pali: arriva il classe 2007 Porciatti
Immagine news Serie C n.6 Venezia, Okoro in prestito alla Juventus: giocherà con la formazione Next Gen in C
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un'australiana per il Sassuolo: ha firmato l'attaccante Galabadaarachchi
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Cantore e Boattin negli USA a Linari e Giacinti: quanto piacciono le italiane all'estero
Immagine news Calcio femminile n.3 Pokerissimo Inter contro l’Altetico: sarà finale con la Juve nella Women’s Cup
Immagine news Calcio femminile n.4 Napoli Women, c'è il rinnovo della centrocampista Muth. Ha firmato fino al 2026
Immagine news Calcio femminile n.5 Krumbiegel e Vangsgaard stendono il Como. Juve prima finalista della Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma, nuovo innesto in mezzo al campo: ha firmato Cecilia Prugna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Morata al Como non solo per il lago…