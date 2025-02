Roma, Baldanzi: "Penalizzati un po' dall'arbitro. Ci teniamo tantissimo a passare"

Il trequartista della Roma Tommaso Baldanzi ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Porto chiuso sull'1-1 e valido per l’andata dei playoff di Europa League.

Tanto nervosismo nei confronti delle decisioni arbitrali.

"A caldo sicuramente, ma dobbiamo concentraci sulla nostra partita. Abbiamo giocato bene, poi le decisioni arbitrali ci hanno un po' penalizzato. Abbiamo portato a casa un pareggio esterno, ora ci giochiamo tutto in casa e ci teniamo tantissimo a passare il turno".

Sei entrato col piglio giusto al posto di Dybala.

"Sono entrato bene, ci tenevo a dare una scossa alla partita. Speriamo che Paulo non si sia fatto male, per noi è importante".

Sensazioni per il ritorno?

"Loro dovranno venire in casa da noi, i nostri tifosi ci daranno una mano. Non sarà facile per loro né per noi, ma ci teniamo a passare il turno".