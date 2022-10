Roma, Cristante: "Mi piaceva giocare più avanzato, ma sto bene nel mio ruolo e non ho nostalgia"

Quando arrivò alla Roma dall’Atalanta, Bryan Cristante era il centrocampista più prolifico della Serie A. Ma oggi non rimpiange quei tempi in cui giocava più avanzato, dice a La Gazzetta dello Sport: "Mi piaceva, ma dipende dalle esigenze. Quando sono arrivato forse era più facile, per una questione di ambientamento, giocare davanti e segnare di più. Se fai gol, va tutto meglio. Ma sto bene anche nel mio ruolo, attuale, non ho nostalgia”.