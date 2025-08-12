TMW Roma, Dovbyk è un problema? Proposto a tre squadre, non ci sono ancora offerte

Artem Dovbyk è un problema per la Roma? L'ucraino, arrivato per oltre 30 milioni di euro un anno fa, è stato proposto a tre club diversi, ricevendo però picche. In Italia sono stati Milan e Atalanta - che sono sì alla ricerca di un attaccante, ma hanno intenzioni differenti e non faranno offerte - così come in Premier League è stato offerto al Bournemouth. Bisognerà trovare una soluzione dopo una stagione da 17 gol in 44 presenze, senza però riuscire mai a convincere fino in fondo.

Del resto servono 27 milioni per riuscire ad arrivare a dama ed evitare una minusvalenza per la Roma. Una mano potrebbe arrivare da Florent Ghisolfi, ora al Sunderland, ma anche West Ham e Leeds potrebbero essere interessate al profilo dell'ucraino.

Rimane però una situazione spinosa anche dopo le parole di Gian Piero Gasperini: "È stato fermo parecchio, sul piano atletico sta recuperando e in allenamento si impegna molto. Leggo che a me Dovbyk non piace, ma non scrivere queste cose, perché non lo dico mai. A me piacciono tutti i giocatore della Roma finché sono alla Roma e darò il massimo per lavorarci, anche perché come ho detto c'è un'applicazione straordinaria, si allenano benissimo e per me questo è già un segnale più che sufficiente. Le prestazioni poi le giudicate voi".