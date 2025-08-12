Roma, tris di pretendenti dalla Premier per Dovbyk: servono almeno 27 milioni di euro
La Premier League bussa alle porte di Trigoria per un giocatore della Roma. Si tratta, stando a quanto riportato da Il Messaggero, di Artem Dovbyk, centravanti ucraino approdato in giallorosso la scorsa estate dal Girona per 30,5 milioni di euro più 5,5 di bonus e il 10% della futura rivendita.
Il giocatore, capace di mettere a referto nella sua prima stagione italiana 17 gol in 45 presenze, ha attirato l'attenzione di Leeds United, West Ham e il Sunderland dell'ex capitolino Floran Ghisolfi. La valutazione del cartellino ruota attorno ai 27 milioni di euro, ovvero il minimo per non mettere una minusvalenza a bilancio.
Dovendo, poi, comprare un sostituto la società della famiglia Friedkin sarebbe poco incline a lavorare su un prestito con diritto di riscatto. L'incasso della cessione di Dovbyk servirà interamente a quello.
