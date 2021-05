Roma, Karsdorp: "Dobbiamo fare le cose con convinzione, poi vediamo come andrà"

vedi letture

Il difensore giallorosso Rick Karsdorp ha parlato ai microfoni di Roma TV prima del match contro il Manchester United: "La storia di oggi è semplice. Abbiamo fatto un cammino molto lungo per arrivare a questa semifinale, abbiamo quasi sempre vinto. All'andata abbiamo fatto un primo tempo buono, un secondo negativo. Oggi cerchiamo di partire bene, segnare gol e non prendere poi vediamo come andrà".

Come è stata preparata la partita di oggi?

"Come le altre partite. Non è per aver perso 6-2 per sconvolgere quello che si fa. Dobbiamo fare le stesse cose, farle meglio e con convinzione. Oggi cercheremo di farlo".