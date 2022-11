Roma, Mourinho: "Squadra tradita dall'atteggiamento di uno, fatta una buona partita"

Le parole di José Mourinho, tecnico della Roma, ai microfoni di DAZN dopo il pari con il Sassuolo. "Abbiamo fatto una buona partita, con un atteggiamento positivo, serio, sono stati due giorni difficili. Una squadra che voleva vincere contro un avversario difficile, mi dispiace che lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di un giocatore non professionale. Non mi hai visto parlare così di Ibanez con la Lazio perché l'atteggiamento è top, l'errore fa parte del gioco. L'atteggiamento non professionale e corretto con i compagni è quello che mi dispiace, è un punto fuori casa che è sempre un risultato non negativo. Sono contento per l'atteggiamento generale della mia squadra".

Chi ha sbagliato atteggiamento?

"Non lo dico, ho avuto sedici giocatori in campo e mi è piaciuto l'atteggiamento di quindici. Ad un altro ho detto perché questo atteggiamento solo oggi e non sempre. Adesso vedremo di chiudere questo periodo con tre punti".

Oggi senza Pellegrini e Dybala sulla trequarti.

"Non posso chiedere tanto ad un bambino come Volpato che giocava in Primavera, non posso aspettarmi che illumina tutto ma ha fatto bene. Ovviamente sono felice, ha talento però non mi possa aspettare che prenda la squadra sulle spalle".

Ha fatto bene un po' di panchina ad Abraham?

"Non posso criticare Shomurodov e Belotti, posso dire che il giocatore a cui ho fatto la domanda nello spogliatoio è stato Tammy".

Recupera Dybala per domenica?

"Non lo so, non conosco i suoi contatti con AFA e Scaloni. Non so se deve giocare domenica per andare al Mondiale, oppure non giocare per andare al Mondiale con più sicurezza. I giocatori che andranno al Mondiale avranno la testa più di là che di qua in questa ultima partita".