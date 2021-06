Roma, oltre a Pau Lopez anche Under può andare a Marsiglia. Oggi incontro per Kostic

Si muove il mercato della Roma, che in questo momento cerca di sfoltire la rosa dai tanti esuberi. Pau Lopez può essere ceduto in Francia, al Marsiglia, con la formula del prestito oneroso, a circa un milione di euro, con un diritto di riscatto fissato a 15, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. Ma non solo Lopez per l'OM, perché infatti i giallorossi pensano di inserire nella trattativa anche Cengiz Under, che rientrerà dal prestito al Leicester. E l'uscita del turco potrebbe essere un trampolino per un ingresso, quello di Filip Kostic, che piace molto ai giallorossi. Nella giornata di oggi, infatti, Tiago Pinto ha incontrato il manager del serbo dell'Eintracht Francoforte, Fali Ramadani, in centro a Milano. A riportarlo è Sky.