Roma, Pau Lopez: "Una partita non cambia tutto. Voglio fare bene qui, non posso mollare"

vedi letture

Pau Lopez, portiere della Roma, commenta il 2-2 contro l'Inter. Lo spagnolo è stato fra i migliori in campo. Partita della svolta per il futuro? "Non credo che una partita possa cambiare tutto, quest’anno il mister ha scelto Mirante come titolare. Questo non è un momento in cui posso mollare, voglio fare bene qua, essere a Roma è una grande opportunità e aspetto le possibilità di scendere in campo".

Sulla partita

“Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, nella ripresa abbiamo faticato di più, per poi reagire. Nello spogliatoio la sensazione era strana perchè potevamo anche vincerla"