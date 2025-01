TMW Roma, piena fiducia in Baldanzi: il club non vuole privarsene e lui sta bene nella Capitale

Il mercato di gennaio è iniziato da una settimana e in casa Roma si stanno già facendo valutazioni per quanto riguarda le possibili operazioni in entrata, ma anche in uscita. Un calciatore da sempre molto apprezzato da tutti è Tommaso Baldanzi, fantasista classe 2003 che i giallorossi hanno acquistato dall'Empoli nel gennaio del 2023. Nella stagione corrente lo spazio per lui non è stato molto.

Il 21enne ha totalizzato 14 presenze in Serie A, una in Coppa Italia e 4 in Europa League per un totale di 769 minuti, nei quali è riuscito a segnare 2 gol e servire un assist. Secondo quanto raccolto da TMW però, la fiducia del club nei suoi confronti è intatta e anche lo stesso Baldanzi non ha intenzione di andarsene dalla Capitale. Al momento non sembrano dunque esserci i presupposti per una sua cessione a gennaio, né in prestito, tantomeno a titolo definitivo.

Dopo la partita di Coppa Italia contro la Sampdoria, Baldanzi aveva parlato così della sua prestazione e del passaggio ai quarti: "Sono molto felice, era un periodo in cui non stavo giocando tanto e avevo voglia di scendere in campo. Sono felice di essermi messo in mostra. Ci teniamo a fare bene in questa competizione".