Roma, pronta la sfida alla Juve per Wesley: il brasiliano piace a Gasperini

Dopo che questa mattina il nome di Wesley, terzino brasiliano classe 2000 del Flamengo, era emerso come un obiettivo sensibile per la Juventus in queste ore è spuntato anche il nome di un altro club italiano interessato: la Roma.

Il nome di Wesley, riporta SkySport, è stato a lungo gradito a Gian Piero Gasperini, che lo avrebbe voluto all’Atalanta e ora potrebbe provare a portarlo nella Capitale. I giallorossi attendono di definire il nuovo direttore sportivo, dopo la separazione con Ghisolfi: tra i nomi in lizza ci sono Ricky Massara e Federico Balzaretti, quest’ultimo in corsa per una promozione interna.