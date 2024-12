Roma, Ranieri: "Mancini affaticato, ecco cosa mi aspetto da Le Fee. Dovbyk? Lo aspetto"

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Como: "Mancini era ancora un po' affaticato ieri, ho preferito farlo riposare e l'avrò fresco contro il Parma visto che anche in Coppa Italia è squalificato. Da Le Fee mi aspetto quello che sa fare, è un giocatore molto pratico, semplice nelle giocate. Ho bisogno di giocare a uno, due tocchi, là in mezzo".

Dovbyk fuori per scelta tecnica o perché non è al meglio?

"Dovbyk è un centravanti che sto aspettando, non è stato molto bene quando sono arrivato e poi ha avuto l'influenza. Sta recuperando, piano piano sarà lui al centro dell'attacco".

Si aspettava di sfidare Fabregas da avversario?

"Non ti aspetti che un allenatore continui ad ancora allenare quando una certa età, di lui me lo potevo aspettare. Di me no".

Le formazioni ufficiali di Como-Roma

COMO (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti. A disposizione: Audero, Kone, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Cutrone, Dossena, Jack, Cerri, Roberto, Braunoder, Mazzitelli, Verdi. Allenatore: Cesc Fabregas

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saud, Konè, Le Feè, Angelino; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala A disposizione: Ryan, Marin, Pellegrini, Dovbyk, Shomurodov, Soulé, Mancini, Dahl, Zalewski, Pisilli, Sangaré. Allenatore: Claudio Ranieri