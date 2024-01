TMW Roma, si spinge per Baldanzi. Si cerca l'accordo con l'Empoli su cifre e formula

vedi letture

La Roma sta spingendo in queste ore per trovare un accordo con l'Empoli per il cartellino di Tommaso Baldanzi. Un giorno fa c'era una fase di stallo, probabilmente dovuta alla partita con la Salernitana da giocarsi ieri sera, ma anche per capire quale è il budget attuale dei giallorossi entro la fine del mercato. L'idea è comunque quella di prenderlo ugualmente, ma molto dipenderà dall'accordo con i toscani sulle cifre e sulla formula del trasferimento. Ovviamente la scelta azzurra sarebbe di cederlo subito a titolo definitivo.

Così sono ore sia di contatti che di valutazioni per il budget. In totale l'ammontare sarà di circa 15 milioni di euro, da capire se basta un prestito con diritto di riscatto, magari condizionato alle presenze, ma l'idea della Roma è quella di aggiungere un giocatore giovane e con la possibilità di sostituire eventualmente Dybala in maniera graduale.

Il tecnico dell'Empoli, Davide Nicola, aveva commentato così le voci su un possibile trasferimento alla Roma del suo trequartista. “Siamo contenti sicuramente per Baldanzi perché è un giocatore dell’Empoli, non è un argomento che tratto coi miei ragazzi il mercato perché siamo immersi nel lavoro che dobbiamo fare. Dobbiamo creare un castello, la dimostrazione è che loro ci credono".