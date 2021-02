Roma, Tiago Pinto: "Felice di essere arrivati a Reynolds. So bene in quanti lo volevano"

Il general manager della Roma Tiago Pinto parla in conferenza stampa al termine della sessione invernale di mercato, spiegando anche l'arrivo di Bryan Reynolds in giallorosso, tesserato dopo un lungo duello con la Juventus: "Reynolds è stato preso per i prossimi 5 anni, sono due mesi che non scende in campo perché il campionato americano era finito, poi è stato in ferie e ha avuto il Covid-19. Sono molto felice di questo acquisto perché tanti club avevano mostrato interesse nei suoi confronti e sono contento che abbia scelto noi. Reynolds è un giocatore dall’elevato potenziale nonostante abbia appena 19 anni, deve migliorare difensivamente ed è arrivato nel campionato migliore per farlo. Dal punto di vista, ha caratteristiche straordinarie, abbiamo in mano un gioiello che dobbiamo raffinare".