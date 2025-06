Roma, torna di moda O'Riley. Era stato vicino all'Atalanta di Gasperini

Inizia l'era Gasperini alla Roma. Con il probabile addio di Paredes, destinazione Boca Juniors, una delle prime mosse per i giallorossi sarà quella di trovare un nuovo giocatore di peso per la mediana dell'ex tecnico dell'Atalanta.

"L'idea è quella di continuare sulla falsa riga Ederson-De Roon di Bergamo", la suggestione de Il Messaggero oggi in edicola. Si parla qui di caratteristiche tecniche: Manu Koné accostato al brasiliano per il dinamismo che ha in campo, serve però qualcuno che possa garantire i gol che il francese ancora fatica a garantire nonostante le ottime impressioni lasciate.

Al netto del fatto che in rosa ci sono giocatori da rilanciare come Cristante e Pellegrini, secondo il quotidiano nei primi colloqui fra Ranieri e Ghisolfi è tornato in auge quello di Matt O'Riley, ex giocatore del Celtic ora in forza al Brighton, in Premier League. Lo scorso anno era stato vicino sia ai giallorossi che all'Atalanta, dove Gasperini stesso aveva dato l'ok per il suo tesseramento.

Alla fine O'Riley si era accasato in Premier e nella sua prima stagione è stato rallentato da un paio di infortuni: 11 presenze da titolare, appena 6 in campionato, più altre 10 da subentrato, con 2046 minuti complessivi. A Gasperini piace ancora ed il Brighton potrebbe essere propenso a trattare la sua cessione a titolo definitivo. Attenzione in questo caso proprio all'Atalanta: in caso di partenza di Ederson, la Dea potrebbe rifarsi sotto.