Ronaldo meritava il rosso per il fallo su Cragno? Semplici: "Non parlo di arbitri e continuerò"

Cristiano Ronaldo meritava qualcosa di più dell'ammonizione per l'intervento su Cragno? Risponde Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, a Sky Sport dopo la sconfitta interna con la Juventus: "Io dell'arbitro non ho mai parlato e continuo a non farlo, vado avanti per la mia starfa cercando dimigliorare me e la squadra per raggiungere il nostro obiettivo".