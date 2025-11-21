Sabatini: "L’Italia andrà al mondiale". E poi sul Napoli: "Conte sa come si vince"

Walter Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della formazione azzurra allenata da Antonio Conte: "Non ho il minimo dubbio che ciò che ha detto Conte fosse una provocazione per smuovere tutti e ripartire - riportano i colleghi di TuttoNapoli.net -. Lui sa come si vince e saprà trovare la maniera giusta per arrivare al traguardo.

L’Italia andrà al mondiale - ha proseguito - non sottovaluto l’avversario perché l’Irlanda è una squadra orgogliosa ed il fatto che non esprima qualità non significa non presentare difficoltà. Ma noi come storia e mentalità meritiamo di andare al mondiale, poi tutti i discorsi sui giovani e sugli stranieri in questo macro processo al calcio non servono a nulla adesso. Dobbiamo arrivare a quella doppia sfida nel migliore dei modi, saranno partite che affronteremo in base alle condizioni dei calciatori.

Quando perdiamo vuol dire che ci siamo arrivati male, perché i calciatori magari hanno affrontate partite stressanti nei loro club. Bisognerà dialogare molto e bene con gli allenatori che li seguono tutti i giorni per avere la maggior parte delle informazioni possibili - ha concluso - capire chi sta bene in quel momento e che periodo psico-fisico stanno attraversando in quel momento".