Salernitana, i convocati: è un cantiere aperto, serve rivoluzione. In tanti restano a casa

vedi letture

Attraverso il proprio sito, la Salernitana ha diramato l'elenco dei convocati che sono in partenza per il ritiro di Cascia. Leggendo la lista, i tifosi sono decisamente preoccupati: sia numericamente sia qualitativamente non è, ad oggi, una rosa che può competere per l'obiettivo salvezza ma il ds Fabiani ha lanciato un messaggio distensivo: "La querelle multiproprietà ha ritardato la programmazione, a breve incontrerò l'amministratore delegato per fare il punto della situazione". Non sarà in Umbria il difensore Valerio Mantovani che, dunque, proseguirà il suo percorso riabilitativo in città. Ma è sul mercato e potrebbe andar via. Al momento non è stato inserito in lista Pawel Jaroszynski, cui ritorno è stato comunque confermato pubblicamente dallo staff tecnico. Restano a Salerno anche Kupisz (vicino al Pordenone), Firenze, Giannetti e Guerrieri. Giocatori che il direttore sportivo Fabiani proverà a dirottare altrove quanto prima. Leggendo la rosa che lavorerà agli ordini di Castori, priva anche dei dieci "laziali", vien da dire che servono almeno 12 rinforzi di spessore per disputare una stagione almeno sufficiente. Ecco i nomi dei calciatori a disposizione:

PORTIERI: Belec, De Matteis, Russo;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Galeotafiore, Gyomber, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Cavion, Di Tacchio, Schiavone, Vitale;

ATTACCANTI: Djuric, D’Andrea, Fella, Kalombo, Kristoffersen.