Senza Champions rischio tracollo per la Juve: effetti sul mercato e sulle cessioni

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa i conti alla Juventus e spiega che i ricavi dalla Champions League pesano per un quarto sul fatturato operativo bianconero. Senza Champions sarebbero dolori per la Juve, senza contare gli effetti negativi per il mancato accesso nell'Europa che conta. Il budget è sempre stato stilato con la Champions come obiettivo minimo e non qualificarsi nuocerebbe anche al brand: le ricadute sarebbero anche sul mercato in entrata e sui prezzi dei giocatori da vendere per riequilibrare conti già compromessi dalla pandemia e dai maxi investimenti delle ultime stagioni.