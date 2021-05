Serie A, al via l'Assemblea di Lega. Focus sui diritti tv e sulle gare in co-esclusiva

E' iniziata da pochi minuti l'Assemblea di Lega con tutti i 20 club di Serie A video-collegati. All'ordine del giorno, la vendita dei diritti tv all'estero per i prossimi tre anni, ma anche la vendita delle 3 partite in co-esclusiva dopo che DAZN ha già acquistato il pacchetto per trasmettere tutta la Serie A per il prossimo triennio, 10 partite per turno di cui sette in esclusiva.

Possibile che in questa assemblea di torni poi anche sul tema Superlega, sulle possibili sanzioni per i tre club che avevano aderito al progetto. Un tema che sarebbe dovuto essere all'ordine del giorno la scorsa settimana, ma che in quell'occasione fu solo accennato.