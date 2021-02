Serie A, la classifica aggiornata: Il Milan resta a -4 dall'Inter, Juventus a -6 dai rossoneri

Il Milan non lascia scappare l'Inter. La formazione rossonera si impone per 2-1 sul campo della Roma e resta in scia ai nerazzurri: secondo posto per la formazione di Stefano Pioli a -4 dall'Inter capolista. La Juventus è ora a 46 punti, 6 dal Milan e 10 dai nerazzurri. Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 56

Milan 52

Juventus 46*

Atalanta 46

Roma 44

Lazio 43

Napoli 43**

Sassuolo 35*

Verona 35

Sampdoria 30

Bologna 28

Udinese 28

Genoa 26

Benevento 25

Spezia 25

Fiorentina 25

Torino 20*

Cagliari 18

Parma 15

Crotone 12

* Una partita in meno

** Due partite in meno