Sotto di due gol e ora pure di un uomo: espulso Lucca, il Napoli naufraga ad Eindhoven
Sotto di due gol, col risultato di 3-1 per il PSV. E ora pure di un uomo. A un quarto d'ora dalla fine il Napoli perde Lorenzo Lucca, espulso per una protesta troppo veemente nei confronti dell'arbitro tedesco Siebert.
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
