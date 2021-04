Spezia-Crotone 0-1 al 45'. Liguri spettatori non paganti. Djidji mette a segno il primo gol in A

vedi letture

Spezia-Crotone 0-1

Marcatori: 40’ Djidji

Sfida salvezza a La Spezia tra la formazione di Vincenzo Italiano e il Crotone di Serse Cosmi. Per i calabresi, in più, il match del ‘Picco’ rappresenta una sorta di ultima spiaggia visti i soli 15 punti. Spezia che invece con 29 punti punta a consolidare una salvezza che ad inizio anno era per molti un miraggio.

Solo Crotone al Picco - Con queste premesse il match prende il via con due squadre che iniziano su buoni ritmi con lo Spezia che pressa molto alto, con la linea difensiva sul cerchio di centrocampo, mentre il Crotone punta a verticalizzare subito verso Simy e Ounas. Una tattica, quella dei calabresi, che propizia la prima palla gol della gara al 12’ con Benali che s’inserisce in area su un pallone calciato lungo dalla retrovie calciando in porta e trovando la respinta di Provedel con i piedi. Al 18’ altra occasione per il Crotone che arriva alla conclusione con il colpo di testa di Ounas su assist di Benali al secondo inserimento pericoloso in area avversaria. Ancora gli uomini di Cosmi a farsi pericolosi al 23’ con Ounas che non trova la deviazione verso la porta sul lancio dal centrocampo di Messia servito dopo un palleggio prolungato. Al 38’ Benali è costretto ad uscire dopo un contrasto con Ismajli: al suo posto spazio a Magallan che si mette come mezzo destro in difesa con Djidji come esterno destro di centrocampo e Molina mezzala. Al 40’ arriva il meritato vantaggio del Crotone con l’ex Torino Djidji. Il difensore batte Provedel in girata senza guardare neanche la porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sul finire di frazione il gioco però si fa confuso e neanche con i 3’ di recupero si vedono altre occasioni.