Spezia-Parma, non ce la fa Cornelius che si ferma nel riscaldamento. Gioca Brunetta

Cornelius non ce la fa e D'Aversa è costretto a ufficializzare il cambio tra i giocatori che scenderanno in campo per il Parma contro lo Spezia dal primo minuto. Fuori la punta danese e dentro, last minute, l'argentino Brunetta.