Strootman: "Roma da Scudetto, spero le vincano tutte. Tranne il 7 marzo..."

Stasera il derby di Roma e Kevin Strootman, che si è presentato oggi come nuovo centrocampista del Genoa, non ha dubbi. Tifa giallorosso e vota i capitolini anche per il titolo. "Ha una squadra molto forte. Possono lottare per lo Scudetto, stanno facendo bene ma in Italia ci sono tante squadre forti. E' difficile ma hanno una buona squadra e io spero che vincano il campionato. Devono perdere solo il 7 marzo ma le altre le possono vincere tutte e spero anche stasera. So che giochiamo il 7 marzo a Roma e spero che il Genoa sia più in alto in classifica".

Le parole di Strootman "

Sull'esperienza a Roma "Ho vissuto cinque anni a Roma e c'è un rapporto speciale. Ero molto contento, solo che all'ultimo anno anche io ho deciso di andare via. Se non senti la fiducia pensavo fosse meglio andare ma Roma resta un'esperienza speciale. I tifosi mi scrivono spesso. Ma ora sono un giocatore del Genoa e voglio vincere tutte le partite col Genoa, pure contro la Roma".