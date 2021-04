Sulla Superlega Svizzera non neutrale: "Faremo tutto per salvare il calcio dagli speculatori"

Dominique Blanc, presidente della Federcalcio svizzera, ha parlato in occasione del Congresso UEFA in corso di svolgimento oggi a Montreux: “Faremo tutto quello che è in nostro potere con la UEFA e la FIFA per salvare il calcio da qualche barone e speculatore. Il calcio non è un prodotto come gli altri e in questo modo finirà per perdere tutto il suo fascino e tutto il suo valore”.