Sy vicino alla Samp, Ranieri conferma: "Buon prospetto per dare il cambio ad Augello"

Durante l'intervento a Sky Sport, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato del prossimo possibile colpo per la sua rosa, con la dirigenza vicina a chiudere per Sanasi Sy dell'Amiens: "Vediamo se lo portiamo a casa, è un ragazzo di prospettiva. Non ho un giocatore per far riposare Augello... I numeri ce li ha, vediamo se e quanto migliorerà allenandosi con noi".