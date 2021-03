tmw Atalanta, Lammers a rischio operazione per una lussazione alla spalla

La stagione di Sam Lammers rischia di finire anzitempo. L'attaccante olandese dell'Atalanta - come raccolto da TMW - rischia l'operazione per una lussazione alla spalla. Se Lammers dovesse sottoporsi a questo intervento, potrebbe stare fuori quasi due mesi: se non ci saranno problemi, l'ex PSV potrebbe tornare a disposizione all'inizio di maggio e per questo motivo è un dubbio anche per la finale di Coppa Italia.