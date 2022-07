tmw De Ligt ad un passo dall'addio alla Juventus: accordo in arrivo dopo l'ultimo rilancio Bayern

Sono ore decisive per il sempre più probabile addio di Matthijs de Ligt alla Juventus con destinazione Bayern Monaco. Le due società sono in contatto costante ed il club bavarese, una volta ricevuto l’assegno del Barcellona per Lewandowski, ha alzato la posta e si è avvicinato in modo importante alle richieste della Juventus per il cartellino del giocatore olandese.

La trattativa, secondo quanto raccolto da TMW, è entrata nella sua fase decisiva e l’ultimo rilancio del ds dei tedeschi, Hasan Salihamidzic, ha quasi convinto i bianconeri: sul piatto il Bayern ha messo 75 milioni di parte fissa ai quali aggiungere importanti bonus che potrebbero far salire ulteriormente la cifra finale fin quasi ai 90 milioni richiesti da Cherubini e Arrivabene. I contatti proseguiranno anche nelle prossime ore con l’obiettivo di limare gli ultimi dettagli, soprattutto legati a questi bonus, ma la quadra è vicina. E De Ligt è vicinissimo a lasciare la Juventus e a legarsi col Bayern Monaco fino al 2027.