tmw Florenzi al Milan, ancora manca l'intesa sulla formula con la Roma. Parti al lavoro

Prosegue in queste ore la trattativa tra Milan e Roma per il terzino destro della Nazionale azzurra, Alessandro Florenzi. Apertura e disponibilità al trasferimento da parte del calciatore, le due società stanno però ancora cercando l'intesa sulla formula.

Il Milan ha proposto il diritto di riscatto, la Roma punta all'obbligo per far partire un giocatore che di fatto non rientra nelle rotazioni dei titolari di José Mourinho. Tra le varie ipotesi al vaglio, c'è anche quella di legare il riscatto all'eventuale qualificazione in Champions. Semaforo verde alla cessione, l'agente Alessandro Lucci è in contatto con le società per trovare il punto di incontro nella trattativa.