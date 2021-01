tmw Idea Cutrone e forcing Vazquez: si accende il mercato in attacco del Parma

Cerca una punta il Parma in caso di movimenti in attacco. Il club ducale non farà partire Roberto Inglese ma è da capire se ci saranno altre possibilità in uscita nel reparto, come Gervinho. Tra le ipotesi c'è quella del prestito di Patrick Cutrone: rientrato al Wolverhampton dalla Fiorentina, il club di Marcello Carli avrebbe sondato il terreno per il prestito del giocatore scuola Milan. Piace anche Kevin Lasagna dell'Udinese ma i friulani vogliono 10-12 milioni per il riscatto e non è un'opzione facile. Su Lasagna forte anche il Benevento. Intanto per la trequarti è calda l'ipotesi Franco Vazquez del Siviglia, per il quale gli andalusi potrebbero accettare un indennizzo: è il Mudo il primo nome per il club di Krause.