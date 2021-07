tmw Pau Lopez rientrato a Roma. Resterà in Italia fino al 17 luglio, poi via all'avventura all'OM

vedi letture

Nella giornata di martedì il Pau Lopez è volato da Roma a Marsiglia per le visite mediche e la definizione del suo nuovo accordo con l'OM. La trattativa è di fatto chiusa, in attesa della formalizzazione e dell'ufficialità. In ogni caso, secondo le ultime raccolte da TMW, lo spagnolo resterà a Roma fino al prossimo 17 luglio con l'obiettivo di concludere il suo percorso di recupero, il tutto a prescindere dall'ufficialità dell'OM.