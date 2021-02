tmw radio Lippi: "Il campionato non è finito. Inter favorita ma la Juve c'è"

L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Marcello Lippi, è intervenuto a TMW Radio parlando della corsa scudetto, a suo avviso tutt'altro che chiusa: "Assolutamente no. L'Inter è la più continua, è vero, però manca ancora un bel po'. C'è da considerare che essendo fuori dalle coppe, la squadra di Conte può dedicare la sua preparazione solo al campionato e questo è un vantaggio".

E la Juventus?

"Ho sentito tante critiche, c'è un processo di rinnovamento, ma sono dentro a tutto. Sono in finale di Coppa Italia, sono in corsa in Champions, credo che passeranno il turno col Porto, e poi in campionato se vince il recupero col Napoli può sperare ancora".