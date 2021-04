tmw radio Lucchesi sul futuro di Gattuso: "Dalla Fiorentina in su, lo vedrei in ogni piazza"

Il dirigente Fabrizio Lucchesi, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche del futuro di Gennaro Gattuso: "Dalla Fiorentina in su, lo vedrei davvero da tutte le parti. Ha già allenato piazze importantissime come Milan e Napoli, il suo lavoro è riconosciuto da tutti e in questo momento è l'allenatore più ricercato. Penso non abbia nemmeno fretta di decidere, giusto però che nell'interesse di tutti chiuda questa esperienza al Napoli".