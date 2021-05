tmw radio Magrin: "Atalanta-Juve? Mi aspetto tanti gol. I bianconeri faticheranno"

Marino Magrin, ex calciatore e allenatore, ha parlato a TMW Radio in vista della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: "Va portato a casa un trofeo come premio per quanto fatto in questi anni. Sarebbe un sogno per gli atalantini. È giusto dopo 60 anni portare a casa questo trofeo. Mi dispiace per la Juventus, che ha peccato molto quest'anno, ma sono sicuro che non lascerà niente al caso. Mi aspetto tanti gol. Se l'Atalanta gioca come sa fare, la Juventus faticherà molto".