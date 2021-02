tmw radio Martorelli: "Non penso che la Juventus prenda più in considerazione Giroud"

Giocondo Martorelli, procuratore, nel suo intervento di ieri a TMW Radio ha parlato anche del nome di Olivier Giroud in ottica Juventus: "Ormai giocatori tipo Giroud la Juve non credo li prenderà più in considerazione".

Però va via a parametro zero.

"La Juve deve guardare avanti, e l'esperienza mi insegna che guardano ai giovani e fanno investimento di assoluto valore. Le scelte sui parametri zero non sono state molto premianti negli anni passati: magari possono anche farla, ma non credo sia l'operazione da obiettivo importante. L'età passa per tutti, lo stesso Ronaldo ha 36 anni. Biologicamente si va verso una certa direzione, e credo non si faranno trovare sprovveduti in un ruolo così importante. Ci saranno altre opportunità, e non scordiamoci che si guarderà sempre di più al bilancio".